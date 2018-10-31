Президент України Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом підписав так званий закон Маски-шоу стоп-2.

– Закон під умовною назвою Маски-шоу стоп 2 полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Попросту кажучи – за неправомірне переслідування бізнесу винні будуть нести персональну відповідальність, у тому числі, і матеріальну, – заявив Петро Порошенко, передає Інтерфакс-Україна.

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Президент також закликав Верховну Раду прискорити розгляд законопроекту про бізнес-омбудсмена у другому читанні.

Раніше Факти ICTV писали, що у Верховній Раді підтримали зміни до законодавства, які криміналізують незаконний перетин кордону України.

Фото: Адміністрація президента України