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Маски-шоу стоп -2: Порошенко підписав закон

Президент України Петро Порошенко на зустрічі з бізнесом підписав так званий закон Маски-шоу стоп-2.

– Закон під умовною назвою Маски-шоу стоп 2 полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Попросту кажучи – за неправомірне переслідування бізнесу винні будуть нести персональну відповідальність, у тому числі, і матеріальну, – заявив Петро Порошенко, передає Інтерфакс-Україна.

Читайте: Зустріч віч-на-віч: про що домовились Порошенко та Лукашенко

Президент також закликав Верховну Раду прискорити розгляд законопроекту про бізнес-омбудсмена у другому читанні.

Раніше Факти ICTV писали, що у Верховній Раді підтримали зміни до законодавства, які криміналізують незаконний перетин кордону України.

Фото: Адміністрація президента України

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