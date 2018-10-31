Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензий ПАО КБ Центр и ПАО ВиЕс Банк.

Национальный банк Украины отозвал банковские лицензии и генеральные лицензии на проведение валютных операций в ПАО КБ Центр и ПАО ВиЕс Банк.

Соответствующее решение принято правлением НБУ 30 октября 2018, сообщает пресс-служба регулятора.

Решение связано с реорганизацией банков. ПАО КБ Центр присоединят к ПАО МТБ Банк, а ПАО ВиЕс Банк – к АО ТАСкомбанк.

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Процедура предусмотрена законом Украины Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков.

Разрешение на реорганизацию названных банков были предоставлены летом 2018 года.

К слову, в НБУ надеются, что первый кредитный транш МВФ может поступить в Украину в 2018 году.

Фото: НБУ