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Новый транш МВФ Украина получит в этом году – НБУ

Первый кредитный транш в рамках новой программы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной может поступить в 2018 году.

Об этом сегодня сказал на брифинге в Киеве глава Национального банка Украины Яков Смолий.

– Пока мы не можем говорить о четких сроках, поскольку решение будет приниматься советом директоров МВФ. Мы ожидаем, что оно состоится в декабре, и мы можем рассчитывать на получение транша еще в этом году, – отметил он.

Читайте: Ключевой шаг – страны G7 о программе между Украиной и МВФ

Напомним, что требует МВФ и  какие могут быть последствия.

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