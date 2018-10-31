Президент РФ Володимир Путин хочет превратить войну на Донбассе в замороженный конфликт, чтобы взять под контроль эту часть Украины.

Об этом во время выступления на конференции в университете города Монс в Бельгии заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, передает Радио Свобода.

– Желание Владимира Путина заключается в том, чтобы все конфликты, которые были им созданы, перешли в стадию замороженных. В Грузии, Молдове, а теперь еще и в Украине. Его цель – не допустить того, чтобы украинская власть взяла контроль над своей территорией, вплоть до границ с Россией, включая Крым, – пояснил бывший французский лидер.

Кроме того Олланд уверен, что нормандский формат является выгодным для всех сторон, поскольку дает возможность вести диалог.

– Я провел много часов в телефонных разговорах с Меркель, Путиным и Порошенко. Я не знаю точно, что эти консультации дали, но думаю, что они дали хотя бы одну вещь: велся диалог. А когда идет разговор, прекращаются убийства одних другими. Это и есть и тогдашней, и нынешней выгодой нормандского формата, – считает бывший лидер Франции.

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Напомним, что вчера состоялось заседание Совбеза ООН, в ходе которого обговорили ситуацию на Донбассе. Восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти РФ остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.