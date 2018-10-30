Незаконные выборы на Донбассе, организованные Россией, могут стать новой отправной точкой вооруженной агрессии РФ.

На заседании Совбеза ООН восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти РФ остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.

– Мы как государства – члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, – говорится в заявлении.

США также присоединились к этому заявлению.

– США присоединяются к осуждению намерения провести т. нз. выборы в Донецке и Луганске. Они незаконны и не имеют основания по украинскому законодательству. Эти выборы, которые были устроены Россией, мешают выполнению Минских соглашений… Выборы должны быть проведены согласно украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Планируемые выборы не удовлетворяют этим требованиям, – заявил заместитель Постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн.

В свою очередь постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр заявил:

– В рамках нормандского формата мы стремимся чтобы местные выборы прошли в соответствии с законами Украины и Минскими договоренностями. Нынешняя инициатива явное нарушение украинского законодательства, это против тех обязательств, в первую очередь обязательств России. Мы призываем все государства ООН публично осудить проведение этих выборов.

Кроме того, Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко убежден, что незаконные выборы могут стать новой отправной точкой вооруженной агрессии России.

– Есть признаки того, что эти так называемые выборы могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии, – заявил он.

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Напомним, что Госдепартамент США поддержал решение Верховной Рады о продлении особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, назвав это смелым шагом.