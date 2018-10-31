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Війна на Донбасі: навіщо Путіну заморожений конфлікт і роль нормандського формату

Президент РФ Володимір Путін хоче перетворити війну на Донбасі на заморожений конфлікт, щоб взяти під контроль цю частину України.

Володимир Путін

Про це під час виступу на конференції в університеті міста Монс у Бельгії заявив колишній президент Франції Франсуа Олланд, передає Радіо Свобода.

– Бажання Володимира Путіна полягає в тому, щоб усі конфлікти, які були ним створені, перейшли в стадію заморожених. У Грузії, Молдові, а тепер ще й в Україні. Його мета – не допустити того, щоб українська влада мала контроль над своєю територією, аж до кордонів з Росією, включно із Кримом, – пояснив колишній французький лідер.

Також він вважає, що часткова вина й самої України є в тому, що “боротьба з корупцією в Україні триває так довго, а також у нереалізації Мінських угод”.

Крім того Олланд впевнений, що нормандський формат є вигідним для всіх сторін, адже дає можливість вести діалог.

– Я провів багато годин у телефонних розмовах із Меркель, Путіним і Порошенком. Я не знаю достеменно, що ці консультації дали, але думаю, що вони дали принаймні одну річ: вівся діалог. А коли йде розмова, припиняються вбивства одних одними. Це і є і тодішньою, і нинішньою вигодою нормандського формату, – вважає колишній лідер Франції.

Читайте: Конфлікт на Донбасі заморожений на 5-7 років – Макфол

Нагадаємо, що вчора відбулося засідання Радбезу ООН, у ході якого обговорили ситуацію на Донбасі. Вісім країн-членів ЄС в ООН закликали владу РФ зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу.

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