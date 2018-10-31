Президент РФ Володимір Путін хоче перетворити війну на Донбасі на заморожений конфлікт, щоб взяти під контроль цю частину України.

Про це під час виступу на конференції в університеті міста Монс у Бельгії заявив колишній президент Франції Франсуа Олланд, передає Радіо Свобода.

– Бажання Володимира Путіна полягає в тому, щоб усі конфлікти, які були ним створені, перейшли в стадію заморожених. У Грузії, Молдові, а тепер ще й в Україні. Його мета – не допустити того, щоб українська влада мала контроль над своєю територією, аж до кордонів з Росією, включно із Кримом, – пояснив колишній французький лідер.

Також він вважає, що часткова вина й самої України є в тому, що “боротьба з корупцією в Україні триває так довго, а також у нереалізації Мінських угод”.

Крім того Олланд впевнений, що нормандський формат є вигідним для всіх сторін, адже дає можливість вести діалог.

– Я провів багато годин у телефонних розмовах із Меркель, Путіним і Порошенком. Я не знаю достеменно, що ці консультації дали, але думаю, що вони дали принаймні одну річ: вівся діалог. А коли йде розмова, припиняються вбивства одних одними. Це і є і тодішньою, і нинішньою вигодою нормандського формату, – вважає колишній лідер Франції.

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Нагадаємо, що вчора відбулося засідання Радбезу ООН, у ході якого обговорили ситуацію на Донбасі. Вісім країн-членів ЄС в ООН закликали владу РФ зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу.