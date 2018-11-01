Российские политтехнологи и кадровые офицеры проводят масштабную “предвыборную кампанию” в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки, российская оккупационная администрация активизировала “предвыборную кампанию”. В частности, из России прибыли политтехнологи, в местных СМИ развернули масштабную агитацию в поддержку определенных кандидатов.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Максим Праута, передает РБК-Украина.

– Для поддержки российских ставленников выпущен рекордный тираж газеты “Донецкая республика” в количестве 300 тыс. экземпляров (до июня газета выпускалась тиражом в 100 тыс. экземпляров, с июня по сентябрь выпуск газеты был остановлен из-за отсутствия финансирования), – сообщил Праута.

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Кроме того, в подразделениях незаконных формирований российские офицеры активизировали агитацию путем воздействия на семьи боевиков из числа местного населения.

Как сообщалось, на заседании Совбеза ООН 8 стран-членов ЕС призвали Кремль остановить подготовку к псевдовыборам на Донбассе.