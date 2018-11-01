PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бойовики почали масштабну "передвиборчу кампанію" на Донбасі/

Бойовики почали масштабну “передвиборчу кампанію” на Донбасі

Російські політтехнологи і кадрові офіцери проводять масштабну “передвиборчу кампанію” в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

За даними розвідки, російська окупаційна адміністрація активізувала “передвиборчу кампанію”. Зокрема, з Росії прибули політтехнологи, які в місцевих ЗМІ розгорнули масштабну агітацію на підтримку певних кандидатів.

Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута, передає РБК-Україна.

– Для підтримки російських ставлеників випущено рекордний тираж газети “Донецька республіка” в кількості 300 тис. примірників (до червня газета випускалася тиражем в 100 тис. примірників, з червня по вересень випуск газети було зупинено через відсутність фінансування), – повідомив Праута.

Читайте: Росія привезла в ООН представників ОРДЛО, але виступити їм не дали

Крім того, у підрозділах незаконних формувань російські офіцери активізували агітацію шляхом впливу на сім’ї бойовиків з числа місцевого населення.

Як повідомлялося, на засіданні Радбезу ООН 8 країн-членів ЄС закликали Кремль зупинити підготовку до псевдовиборів на Донбасі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дзвонили з “ЛНР”: шахраї ошукали українців на 2,7 млн грн – схема
Фінансував терористів: ГПУ дала хід справі Жириновського
Бойовики “ДНР” затримали і ховають екс-регіонала Богачова – ЗМІ
На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону "Восток"
На Кіровоградщині схопили екс-бойовика батальйону “Восток”
Прибрали свої та професійно: розкрито деталі ліквідації Захарченка
Вбивство Захарченка: чому версія так званого слідства “ДНР” не збігається з реальністю
Масове отруєння в Макіївці: хто винний та чому “влада” “ДНР” все приховує
Грабують награбоване. В окупованих Ровеньках захоплюють єдине працююче підприємство
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка