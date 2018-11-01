Російські політтехнологи і кадрові офіцери проводять масштабну “передвиборчу кампанію” в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

За даними розвідки, російська окупаційна адміністрація активізувала “передвиборчу кампанію”. Зокрема, з Росії прибули політтехнологи, які в місцевих ЗМІ розгорнули масштабну агітацію на підтримку певних кандидатів.

Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Максим Праута, передає РБК-Україна.

– Для підтримки російських ставлеників випущено рекордний тираж газети “Донецька республіка” в кількості 300 тис. примірників (до червня газета випускалася тиражем в 100 тис. примірників, з червня по вересень випуск газети було зупинено через відсутність фінансування), – повідомив Праута.

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Крім того, у підрозділах незаконних формувань російські офіцери активізували агітацію шляхом впливу на сім’ї бойовиків з числа місцевого населення.

Як повідомлялося, на засіданні Радбезу ООН 8 країн-членів ЄС закликали Кремль зупинити підготовку до псевдовиборів на Донбасі.