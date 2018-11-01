Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель на спільному брифінгу обговорили ситуацію в акваторії Азовського моря, проведення незаконних виборів на Донбасі і санкції проти РФ.

Обговорення пройшло під час спільного брифінгу Меркель і Порошенка в Україні.

– Ми також обговорили загрозу ескалації в акваторії Азовського моря і Керченської протоки. Ми докладаємо всіх можливих зусиль для того, щоб російська сторона чітко дотримувалася міжнародного права, – сказав Порошенко.

Також президент України додав, що вибори на Донбасі “нікчемні і не ніколи не будуть визнані світовою спільнотою”.

– Ми скоординували наші підходи щодо засудження фейкових виборів в окупованих Донецьку і Луганську, організованих РФ. Вони є яскравим свідченням неготовності Кремля до мирного врегулювання ситуації на Донбасі, – заявив він.

Крім того, канцлер Німеччини заявляє про наміри підтримати продовження введених ЄС санкцій відносно РФ.

– Німеччина виступатиме за продовження санкцій, – сказала Меркель.

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До речі, Факти ICTV підготували матеріал, в якому розповіли про впливовість канцлера, причини відставки Меркель та про теми, які будуть обговорювати лідери держав.