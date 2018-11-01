1 ноября Ангела Меркель посетит Украину. Факты ICTV рассказывают о влиятельности канцлера, причинах ее отставки и о темах, которые будут обсуждать лидеры государств.

В четверг, 1 Ноября, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину с однодневным визитом.

Меркель планирует встретиться с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Что будут обсуждать

В пресс-службе Администрации президента обнародовали официальную информацию о перечне тем, которые будут обсуждать политики.

Внимание уделят вопросам оккупированных территории и обострению ситуации в Азовской акватории и Керченском проливе.

Коснутся проблем реализации минских договоренностей и укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС.

А также обсудят процесс европейской и евроатлантической интеграции Украины и двусторонние отношения Украины и Германии.

Два ведущих вопроса – Донбасс и газовый транзит. Вряд ли мы получим выгоду в решении вопроса сохранения газового транзита. Нам скорее всего пообещают, но вопрос о выполнении останется открытым, – отметил политолог Андрей Золотарев.

Ранее Факты ICTV писали об угрозах для Украины реализации Северного Потока-2.

Существенно повлиять на ускорение мирного процесса госпожа Меркель не в силах. Скорее всего, мы не получим миротворцев и новой формулы вместо минских соглашений. Статус-кво ближайшие полгода сохранится, – добавил эксперт.

Зачем приезжала в Украину

Последний раз Меркель была в Украине 3,5 года назад, перед вторым заседанием в Минске. Тогда немецкие СМИ писали, что только Меркель под силу примирить Украину и Россию.

После встречи с Порошенко, канцлер выделила 500 млн евро на восстановление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, удалось договориться об отправке 20 тяжелобольных украинский бойцов на лечение в ФРГ.

Железная леди Германии

В прошлом году Ангела Меркель заняла первое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

Именно благодаря политике Меркель Европейскому союзу удалось выйти из экономического кризиса 2008 года.

В политику Меркель пришла в начале 90-х годов. К этому времени защитила докторскую диссертацию по физике и работала в университете.

В 2002 впервые выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера, но проиграла. Однако уже в 2005 году одержала победу. С тех пор Меркель неизменно занимает пост федерального канцлера Германии.

Из-за миграционного кризиса и неэффективности в решении проблем с беженцами, рейтинг Меркель начал падать. В Германии насчитывается более 1 млн беженцев, среди которых встречаются и радикальные исламисты. Так, за последние два года в Германии произошло 14 терактов.

Сильная сторона канцлера – социально-экономическая политика. Меркель способствует росту занятости немцев и сокращению безработицы.

Отставка

Вчера, 29 октября, Меркель заявила, что не будет в пятый раз баллотироваться на пост канцлера в 2021 году. Кроме того, она тоже не будет претендовать на должность председателя партии Христианско-демократический союз в 2019 году.

Партия Христианско-демократический союз, которую Меркель возглавляет с 2000 года, теряет свою популярность. Так, ее рейтинг снизился на 6% и стал самым низким за всю историю существования партии.

С точки зрения немецкой политики, потеря 6% рейтинга – это весьма ощутимо. Набирают тренд силы, оппозиционные к курсу Меркель, – отметил Золотарев.

Сама Меркель аргументирует свое решение тем, что не хочет, чтобы ее отрицательный рейтинг, связанный с миграционной кризисом, повлиял на рейтинг партии.

Впрочем, про уход с позиции канцлера говорить рано:

Три года – это большой срок. Обстоятельства могут заставить госпожу Меркель изменить свое решение.

Визит Меркель в Украину не остановит войну на Донбассе и не заставит Россию прекратить экономическую блокаду в Азовской акватории. Однако, эта встреча важна с политической точки зрения. Германия открыто демонстрирует свою обеспокоенность российской агрессией. Это шанс, что Германия поддержит наложения очередных санкций на РФ.

Более того, Меркель может согласовать очередную экономическую помощь в размере нескольких миллионов евро, которые необходимы Украине.

Фото: gettyimages, официальная страница Facebook

Лилия Ященко