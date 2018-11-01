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Меркель їде до України: що відомо про залізну леді Німеччини та цілі її візиту

1 листопада Ангела Меркель завітає до України. Факти ICTV розповідають про впливовість канцлера, причини її відставки та про теми, які будуть обговорювати лідери держав.

Ангела Меркель

У четвер, 1 листопада, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель завітає до України з одноденним візитом.

Меркель планує зустрітись з президентом Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Що будуть обговорювати

У прес-службі Адміністрації президента оприлюднили офіційну інформацію щодо переліку тем, які будуть обговорювати політики.

Увагу приділять питанням окупованих території та загостренню ситуації в Азовській акваторії та Керченській протоці.

Торкнуться проблем реалізації мінських домовленостей та зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС.

А також обговорять  процес європейської та євроатлантичної інтеграції України та двосторонні відносини України та Німеччини.

Два провідних питання –  Донбас і газовий транзит. Навряд чи  ми отримаємо зиск у вирішенні економічних питань щодо збереження газового транзиту. Нам скоріше за все пообіцяють, але питання про виконання залишиться відкритим, – зазначив політолог Андрій Золотарьов.

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Раніше Факти ICTV писали про загрози для України реалізації Північного Потоку-2.

Суттєво вплинути на пришвидшення мирного процесу пані Меркель не в змозі. Скоріше за все, ми не отримаємо миротворців і нової формули замість мінських угод. Статус-кво найближчі півроку збережеться, – додав експерт.

Навіщо приїжджала в Україну

Востаннє Меркель була в Україні 3,5 року тому, перед другим засіданням у Мінську. Тоді німецькі ЗМІ писали, що тільки Меркель під силу примирити Україну та Росію.

Після зустрічі з Порошенко, канцлер виділила 500 млн євро на відновлення інфраструктури Донбасу. Окрім того, вдалось домовитись про відправлення 20 важкохворих український бійців на лікування у ФРН.

Залізна леді Німеччини

В минулому році Ангела Меркель зайняла перше місце у рейтингу найвпливовіших жінок світу за версією Forbes.

Саме завдяки політиці пані Меркель Європейському союзу вдалось  вийти з економічної кризи 2008 року.

У політику Меркель прийшла на початку 90-х років. До цього захистила докторську дисертацію по фізиці і працювала в університеті.

У 2002 вперше висунула свою кандидатуру на посаду канцлера, але програла. Однак вже у 2005 році отримала перемогу. З того часу Меркель незмінно займає посаду федерального канцлера Німеччини.

Через міграційну кризу та неефективність у вирішенні проблем з біженцями, рейтинг Меркель почав падати.  В Німеччині налічують понад 1 млн біженців, серед яких трапляються і радикальні ісламісти. Так, за останні два роки в Німеччині сталось 14 терактів.

Сильна сторона канцлера – соціально-економічна політика. Меркель сприяє зростанню зайнятості німців та скороченню безробіття.

Відставка

Вчора, 29 жовтня, Меркель заявила, що не буде вп’яте балотуватись на посаду канцлера у 2021 році. Окрім того, вона також не буде претендувати на посаду голови партії Християнсько-демократичний союз у 2019 році.

Партія Християнсько-демократичний союз, яку Меркель очолює з 2000 року, втрачає свою популярність. Так, її рейтинг знизився на 6% і став найнижчим за всю історію існування партії.

З точки зору німецької політики, втрата 6% рейтингу – це досить відчутно. Набирають тренд сили, опозиційні до курсу Меркель, – зазначив Золотарьов.

Сама Меркель аргументує своє рішення тим, що не хоче аби її негативний рейтинг, пов’язаний з міграційною кризою, вплинув на рейтинг партії.

Читайте: Символічний крок у потрібний момент: чому Меркель йде Меркель їде до України говорити про енергетичну безпеку Європи - Вінник Чи збережеться підтримка України і санкції проти Росії після того, як піде Меркель

Втім, щодо уходу з позиції канцлера говорити зарано:

Три роки – це великий термін. Обставини можуть змусити пані Меркель змінити своє рішення.

Візит Меркель в Україну не зупинить війну на Донбасі та не змусить Росію припинити економічну блокаду в Азовській акваторії. Однак, ця зустріч важлива з політичної точки зору. Німеччина відкрито демонструє свою стурбованість російською агресією. Це шанс, що Німеччина підтримає накладання чергових санкцій на РФ.

Більше того, Меркель може узгодити чергову економічну допомогу у розмірі кількох мільйонів євро, які необхідні Україні.

Фото: gettyimages, офіційна сторінка Facebook

Лілія Ященко

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