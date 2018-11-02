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Шаг на обострение: ЕС осудил санкции России против Украины

Санкции России против Украины назвали в ЕС шагами к обострению ситуации.

В Евросоюзе раскритиковали введение Россией санкций в отношении физических лиц и некоторых компаний Украины.

Об этом заявил в пятницу представитель Евросоюза, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

– Решение российского правительства ввести финансовые меры против украинских лиц и компаний является необоснованным. Необходимо избегать шагов, направленных на обострения ситуации, и которые подрывают поиск решения ради восстановления территориальной целостности Украины, – отметили в ЕС.

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Напомним, что Российская Федерация ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины.

 

 

 

 

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