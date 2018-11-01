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322 граждан и 68 компаний – Россия ввела санкции против Украины (ДОКУМЕНТ)

Российская Федерация ввела санкции против Украины.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Так, санкции введены в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, руководителей ведомств, в частности, против главы МВД Украины Арсена Авакова.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке.

Кроме того, запрещено выводить капитала граждан и компаний за пределы России.

Читайте: Сделаем, как нужно: США анонсировали новые санкции против РФ

В список санкций также попали: 

  • Аваков Арсен
  • Арьев Владимир
  • Виктор Пинчук
  • В’ятрович Володимир
  • Геращенко Ирина
  • Геращенко Антон
  • Голобуцкий Алексей
  • Гриневич Лилия
  • Джемилев Мустафа
  • Кулеба Микола
  • Ляшко Олег
  • Мамчур Юлий
  • Матиос Анатолий
  • Муженко Виктор
  • Найем Мустафа
  • Омелян Владимир
  • Нищук Евгений
  • Павелко Андрей
  • Порошенко Алексей
  • Супрун Ульяна
  • Тимошенко Юлия
  • Тука Георгий
  • Турчинов Александр
  • Тымчук Дмитрий
  • Цеголко Святослав
  • Чубаров Рефат
  • Южанина Нина
  • Ярош Дмитрий
  • Яценюк Арсений

Напомним, президент России Владимир Путин 22 октября  подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.

Фото: Andrianocz/Dreamstime.com

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