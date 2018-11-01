Российская Федерация ввела санкции против Украины.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.
Так, санкции введены в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, руководителей ведомств, в частности, против главы МВД Украины Арсена Авакова.
Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке.
Кроме того, запрещено выводить капитала граждан и компаний за пределы России.
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В список санкций также попали:
- Аваков Арсен
- Арьев Владимир
- Виктор Пинчук
- В’ятрович Володимир
- Геращенко Ирина
- Геращенко Антон
- Голобуцкий Алексей
- Гриневич Лилия
- Джемилев Мустафа
- Кулеба Микола
- Ляшко Олег
- Мамчур Юлий
- Матиос Анатолий
- Муженко Виктор
- Найем Мустафа
- Омелян Владимир
- Нищук Евгений
- Павелко Андрей
- Порошенко Алексей
- Супрун Ульяна
- Тимошенко Юлия
- Тука Георгий
- Турчинов Александр
- Тымчук Дмитрий
- Цеголко Святослав
- Чубаров Рефат
- Южанина Нина
- Ярош Дмитрий
- Яценюк Арсений
Напомним, президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.
Фото: Andrianocz/Dreamstime.com