Российская Федерация ввела санкции против Украины.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым ввел специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Так, санкции введены в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, руководителей ведомств, в частности, против главы МВД Украины Арсена Авакова.

Счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке.

Кроме того, запрещено выводить капитала граждан и компаний за пределы России.

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В список санкций также попали:

Аваков Арсен

Арьев Владимир

Виктор Пинчук

В’ятрович Володимир

Геращенко Ирина

Геращенко Антон

Голобуцкий Алексей

Гриневич Лилия

Джемилев Мустафа

Кулеба Микола

Ляшко Олег

Мамчур Юлий

Матиос Анатолий

Муженко Виктор

Найем Мустафа

Омелян Владимир

Нищук Евгений

Павелко Андрей

Порошенко Алексей

Супрун Ульяна

Тимошенко Юлия

Тука Георгий

Турчинов Александр

Тымчук Дмитрий

Цеголко Святослав

Чубаров Рефат

Южанина Нина

Ярош Дмитрий

Яценюк Арсений

Напомним, президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины.

Фото: Andrianocz/Dreamstime.com