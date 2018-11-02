В Мариуполе арестовали судно, которое перевозило из порта России в Бельгию продукцию Алчевского металлургического комбината, который находится в “ЛНР”.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Он добавил, что все причастные лица будут привлечены к ответственности по статье о финансировании терроризма.
– Наш ответ санкциям, – написал он и добавил фотографии задержанного судна.
На снимках видно, что оно называется Comet.
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Напомним, что Российская Федерация ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины.
ФОТО: Юрий Луценко/Facebook
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