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Наш ответ санкциям: в Мариуполе задержали судно с грузом из “ЛНР”

В Мариуполе арестовали судно, которое перевозило из порта России в Бельгию продукцию Алчевского металлургического комбината, который находится в “ЛНР”.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он добавил, что все причастные лица будут привлечены к ответственности по статье о финансировании терроризма.

– Наш ответ санкциям, – написал он и добавил фотографии задержанного судна.

На снимках видно, что оно называется Comet.

Читайте: Санкции России против Украины – реакция МИД

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