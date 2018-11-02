Выборы в “ЛДНР” пройдут 11 ноября. Факты ICTV рассказывают, зачем их проводят, кто придет к власти и как реагировать Украине.

В самопровозглашенных республиках “ДНР” и “ЛНР” уже 11 ноября пройдут “выборы”.

Они противоречат Минским соглашениям. Выборы на оккупированных территориях возможны только в соответствии с украинским законодательством и после политического урегулирования конфликта.

Выборы в “республиках” осуждают все страны, кроме России. На заседании Совбеза ООН, которое состоялось 30 октября, восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти РФ остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.

Россия же требует проведения выборов. Она открыто об этом заявляет и в Совбезе ООН, и в Трехсторонний контактной группе в Минске.

Претенденты

Россия хочет каким-то образом легитимизировать те режимы, которые есть на оккупированной территории. Такое мнение высказал политолог Александр Палий.

Кроме тех, кто сейчас исполняет обязанности глав “республик”, другие кандидаты – полностью технические участники. Поэтому выборы – это шаг, который должен просто “узаконить” пребывание у власти Дениса Пушилина (“ДНР”) и Леонида Пасечника (“ЛНР”).

Выборы в так называемой “ДНР” должны утвердить в должности нового председателя, после громкого убийства Александра Захарченко. Основной кандидат – Денис Пушилин, который временно назначен исполняющим обязанности непризнанной республики.

Сами его (Захарченко – Ред.) подняли, сами вложили в голову бред о “русском мире”, а затем цинично убили. Россия выдвинула Пушилина – абсолютную марионетку, которая не имеет никаких факторов влияния. Он будет подконтролен (Кремлю – Ред.) на 110%, – отметил Палий.

В “ЛНР” так же нет лидера. После того, как бывший главарь Игорь Плотницкий покинул пост “главы”, к власти пришел Леонид Пасечник.

Хунта, пришедшая к власти после Плотницкого, неизвестно откуда взялась и руководит уже год. Получилось так, что одни узурпаторы выгнали других, сидят целый год и даже не вспоминают о каких-либо выборах, – добавил Палий.

Именно поэтому выборы просто утвердят новых вожаков. Представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя утверждает, что “выборы” должны заполнить вакуум, возникший после убийства Захарченко.

Новые санкции

Украине следует меньше акцентировать внимание на так называемых выборах, уверен политолог Виталий Бала. После их проведения, Украина сможет заявить на международной арене о грубом нарушении Минских соглашений и требовать новых санкций.

Запад будет видеть ситуацию и вводить санкции. Что собственно и происходит. Так, как это сейчас происходит, – оптимальный путь, – добавил Александр Палий.

Более того, легитимности на территории Украины эти выборы иметь не будут. Они останутся непризнанными и другими государствами-союзниками Украины:

– Украине безразлично будут проводить выборы, или не будут. Это “филькина грамота”. Они никакого значения не имеют.

Зачем России “выборы”?

Речь идет о том, что Россия пытается каким-то образом “впихнуть” Донбасс назад в Украине, – отметил Палий.

Подставной Пушилин, в отличие от Захарченко, сможет вести переговоры с Киевом. Особенно после выборов в Украине в 2019 году, где Россия пытается устроить саботаж.

По такому сценарию Донбасс вернут в Украину на особых условиях. Эта территория не будет полностью подконтрольна Киеву и будет иметь особый статус.

Другая версия – Абхазский сценарий, отмечает политолог:

– Если не получится – могут последовать Абхазскому сценарию, когда просто признают независимость ОРДЛО, заключат военное соглашение и фактически войдут в форму аннексии.

Он также добавил, что на ситуации с оккупированными территориями “выборы” не отразятся.

“Выборы в ЛДНР” – технический шаг, чтобы утвердить на должностях очередных подставных лиц Кремля. Однако, Украина может использовать “выборы” как шанс для внедрения новых санкции.

Конечно, к быстрому решению конфликта это не приведет. Дипломатия – это долгий процесс. Поэтому надо запастись терпением и продолжать применять дипломатические атаки.

Фото: DW, dreamstime, getty images

Лилия Ященко