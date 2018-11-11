Вибори у “ЛДНР” пройдуть 11 листопада. Факти ICTV розповідають, навіщо їх проводять, хто прийде до влади та як реагувати Україні.

В самоназваних республіках “ДНР” та “ЛНР ” 11 листопада пройдуть “вибори”.

Вони суперечать Мінським угодам. Вибори на окупованих територіях можливі лише у відповідності до українського законодавства і після політичного врегулювання конфлікту.

Вибори в “республіках” засуджують всі країни, окрім Росії. На засіданні Радбезу ООН, що відбулось 30 жовтня, вісім країн-членів ЄС в ООН закликали владу РФ зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованій частині Донбасу.

Росія ж вимагає проведення виборів. Вона відкрито про це заявляє і в Радбезі ООН, і в Тристоронній контактній групі у Мінську.

Претенденти

Росія хоче якимсь чином легітимізувати ті режими, які є на окупованій території. Таку думку висловив політолог Олександр Палій.

Окрім тих, хто зараз виконує обов’язки голів “республік”, інші кандидати – цілком технічні особи. Тому вибори – це крок, який має просто “узаконити” перебування у влади Дениса Пушиліна (“ДНР”) і Леоніда Пасічника (“ЛНР”).

Вибори в так званій “ДНР” мають утвердити на посаді нового голову, після гучного вбивства Олександра Захарченко. Основний кандидат – Денис Пушилін, який тимчасово призначений виконуючим обов’язки невизнаної республіки.

Самі його (Захарченка – Ред.) підняли, самі вклали в голову маячню про “рускій мір”, а потім цинічно вбили. Росія висунула Пушиліна – абсолютну маріонетку, яка не має ніяких факторів впливу. Він буде підконтрольний (Кремлю – Ред.) на 110%, – зазначив Палій.

У “ЛНР” так само немає лідера. Після того, як колишній ватажок Ігор Плотницький покинув пост “глави”, до влади прийшов Леонід Пасічник.

Хунта, яка прийшла до влади після Плотницького, невідомо звідки взялась і керує вже рік. Вийшло так, що одні узурпатори вигнали інших, сидять цілий рік і навіть не згадують про якісь вибори, – додав Палій.

Саме тому вибори просто утвердять нових ватажків. Представник РФ у Радбезі ООН Василь Небензя стверджує, що “вибори” мають заповнити вакуум, який виник після вбивства Захарченка.

Нові санкції

Україні слід менше акцентувати увагу на так званих виборах, впевнений політолог Віталій Бала. Після їх проведення, Україна зможе заявити на міжнародній арені про грубе порушення Мінських угод та вимагати нових санкцій.

Захід буде бачити ситуацію і запроваджувати санкції. Що власне і відбувається. Так, як це зараз відбувається, – оптимальний шлях, – додав Олександр Палій.

Більше того, легітимності на території України ці вибори мати не будуть. Вони залишаться невизнаними і іншими державами-союзниками України:

– Україні байдуже чи будуть проводити вибори, чи не будуть. Це “фількіна грамота”. Вони ніякого значення не мають.

Навіщо Росії “вибори“?

Мова йде про те, що Росія намагається будь-яким чином “впихнути” Донбас назад в Україну, – зазначив Палій.

Підставний Пушилін, на відміну від Захарченка, зможе вести переговори з Києвом. Особливо після виборів в Україні у 2019 році, де Росія намагається влаштувати саботаж.

За таким сценарієм Донбас повернуть в Україну на особливих умовах. Ця територія не буде повністю підконтрольна Києву і буде мати особливий статус.

Інша версія – Абхазький сценарій, зазначає політолог:

– Якщо не вийде – можуть піти за Абхазьким сценарієм, коли просто визнають незалежність ОРДЛО, укладуть військову угоду і фактично увійдуть у форму анексії.

Він також додав, що на ситуації з окупованими територіями “вибори” не позначяться.

“Вибори в ЛДНР” – технічний крок аби утвердити на посадах чергових підставних осіб Кремля. Однак, Україна може використати “вибори” як шанс для впровадження нових санкції.

Звичайно, до швидкого вирішення конфлікту це не призведе. Дипломатія – це довгий процес. Тому треба запастись терпінням та продовжувати застосовувати дипломатичні атаки.

Фото: DW, dreamstime, getty images

Лілія Ященко