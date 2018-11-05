Физические лица смогут дистанционно получить банковские услуги.

Постановление №116 НБУ было принято 1 ноября и вступило в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Новый механизм предусматривает удаленную идентификацию клиентов через систему BankID. Это будет происходить на уровне банков, где они обслуживаются. Новая система позволит физлицам заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, если они подключены к BankID.

Чтобы пользоваться этим механизмом, клиент должен лично пройти первую идентификацию в одном из банков-участников системы.

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Обязательными условиями для предоставления услуг является проведение проверки идентификационных данных, полученных из различных источников (квалифицированная цифровая подпись, система BankID, копии документов, загруженные на сайт поставщика услуг и подписаные квалифицированной цифровой подписью клиента).

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