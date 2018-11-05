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НБУ дозволив відкривати рахунки дистанційно

Фізичні особи матимуть можливість дистанційно отримати банківські послуги.

Постанова №116 НБУ була прийнята 1 листопада і  набула чинності відсьогодні. Про це повідомляє прес-служба банку.

Новий механізм передбачає  віддалену ідентифікацію клієнтів через систему BankID. Це відбуватиметься на рівні банків, де вони обслуговуються. Нова система дасть можливість фізособам замовляти сервіси та послуги на сайті будь-якої компанії або банку, якщо вони підключені до BankID.

Аби користуватись цим механізмом, клієнт повинен особисто пройти першу ідентифікацію в одному з банків-учасників системи.

Читайте:  НБУ пропонує перевіряти клієнтів банків у реєстрі боржників

Обов’язковими умовами для надання послуг є проведення перевірки ідентифікаційних даних, отриманих з різних джерел (кваліфікований цифровий підпис; система BankID; копії документів, завантажені на сайт надавача послуг та підписані кваліфікованим цифровим підписом клієнта).

Раніше Факти ICTV писали про дозвіл фінустановам перейти на спрощену процедуру перевірки клієнтів

Фото:Siarhei DzmitryienkaDreamstime.com

 

 

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