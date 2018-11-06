Мораторий в Тернопольской области будет действовать до полного освобождения территории Украины от оккупантов.

В Тернопольской области до полного освобождения Донбасса и Крыма будет действовать запрет на использование на публике продуктов, которые имеют отношение к русскоязычной культуре.

Такое решение принял Тернопольский областной совет, о чем говорится на его сайте.

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Также 2019 год в области объявлен Годом ОУН. Такое решение, как объясняется, депутаты приняли в связи с 90-й годовщиной создания Организации украинских националистов.

К слову, ранее публичное использование российских песен запретили во Львовской области.