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До конца оккупации: в Тернопольской области запретили все русскоязычное

Мораторий в Тернопольской области будет действовать до полного освобождения территории Украины от оккупантов.

В Тернопольской области до полного освобождения Донбасса и Крыма будет действовать запрет на использование на публике продуктов, которые имеют отношение к русскоязычной культуре.

Такое решение принял Тернопольский областной совет, о чем говорится на его сайте.

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Также 2019 год в области объявлен Годом ОУН. Такое решение, как объясняется, депутаты приняли в связи с 90-й годовщиной создания Организации украинских националистов.

К слову, ранее публичное использование российских песен запретили во Львовской области.

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