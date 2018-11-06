Мораторій на Тернопільщині діятиме до повного звільнення території України від окупантів.

На Тернопільщині до повного звільнення Донбасу та Криму діятиме заборона на використання на публіці продуктів, які мають відношення до російськомовної культури.

Таке рішення ухвалила Тернопільська обласна рада, про що йдеться на її сайті.

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Також 2019 рік в області оголошено Роком ОУН. Таке рішення, як пояснюється, депутати прийняли у зв’язку з 90-ю річницею створення Організації українських націоналістів.

До слова, раніше публічне використання російських пісень заборонили на Львівщині.