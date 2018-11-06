Полиция зафиксировала жалобу посла Украины в Австрии Александра Щербы после нападения на него кремлевского пропагандиста Грэма Филлипса.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба вызвал полицию после нападения на него российского пропагандиста Грэма Филлипса. Правоохранители зафиксировали жалобу касательно инцидента, сообщает Укринформ.

Щерба рассказал, что полицейские записали его показания, однако не знает, какими будут их дальнейшие действия.

Он считает, что подобные случаи должны попадать в поле зрения полиции.

– Человек приходит к иностранному посольству, кричит, что посол от него скрывается, а когда посол выходит, то начинает оскорблять его словесно, а потом толкать. Полиция об этом должна знать, – сказал Щерба.

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Напомним, российский пропагандист Грэм Филлипс попытался спровоцировать драку с послом Украины в Австрии Александром Щербой.

Фото: Graham Phillips