Мэр Херсона Владимир Миколаенко объявил версию Екатерины Гандзюк, кто заказал нападение на нее.
Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября.
О том, кто заказал Екатерину Гадзюк, говорили сегодня в эфире Свободы слова на ICTV.
В частности, мэр Херсона Владимир Миколайенко, с которым работала и дружила Екатерина, рассказал, как имел с ней разговор в больнице, когда Гандзюк пришла в себя после нападения.
– Мне следует объявить позицию Екатерины. Она не давала мне на это разрешения. Я спросил, кого она считает преступником, она сказала “русня”.
По его словам, Екатерина имела основания это говорить, ведь за полтора года до этого уже осуществлялись нападения на активистов.
– Когда задерживали преступников, один из ребят сказал, что этими людьми недовольны в “ДНР”, “ЛНР”, РФ. Одним из адресов был и адрес Екатерины. Тогда там поставили металлический тамбур – и они не смогли попасть в нее.
Николаенко также добавил, что на второй день она объявила конкретные фамилии людей, которых она подозревает.
– Она объявила Юрию Луценко эти фамилии. Судя по тому, что она говорила мне, они говорили на одном языке: он услышал ее. Катя была довольна встречей с генпрокурором и надеялась на результат.
Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?
- Местные чиновники 69%, 9 голосов9 голосов 69%69%
- Местные правоохранители 15%, 2 голоса2 голоса 15%15%
- Пророссийские силы 8%, 1 голос1 голос 8%8%
- Спецслужбы РФ для дестабилизации 8%, 1 голос1 голос 8%8%
Напомним, ВР должна создать временную следственную комиссию (ВСК), которая будет расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападения на украинских общественных активистов.