PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Кто заказал Гандзюк: мэр Херсона объявил версию Екатерины/

Кто заказал Гандзюк: мэр Херсона объявил версию Екатерины

Мэр Херсона Владимир Миколаенко объявил версию Екатерины Гандзюк, кто заказал нападение на нее.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября.

О том, кто заказал Екатерину Гадзюк, говорили сегодня в эфире Свободы слова на ICTV.

В частности, мэр Херсона Владимир Миколайенко, с которым работала и дружила Екатерина, рассказал, как имел с ней разговор в больнице, когда Гандзюк пришла в себя после нападения.

– Мне следует объявить позицию Екатерины. Она не давала мне на это разрешения. Я спросил, кого она считает преступником, она сказала “русня”.

По его словам, Екатерина имела основания это говорить, ведь за полтора года до этого уже осуществлялись нападения на активистов.

– Когда задерживали преступников, один из ребят сказал, что этими людьми недовольны в “ДНР”, “ЛНР”, РФ. Одним из адресов был и адрес Екатерины. Тогда там поставили металлический тамбур – и они не смогли попасть в нее.

Николаенко также добавил, что на второй день она объявила конкретные фамилии людей, которых она подозревает.

– Она объявила Юрию Луценко эти фамилии. Судя по тому, что она говорила мне, они говорили на одном языке: он услышал ее. Катя была довольна встречей с генпрокурором и надеялась на результат.

Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк?

  • Местные чиновники 69%, 9 голосов
    9 голосов 69%
    69%
  • Местные правоохранители 15%, 2 голоса
    2 голоса 15%
    15%
  • Пророссийские силы 8%, 1 голос
    1 голос 8%
    8%
  • Спецслужбы РФ для дестабилизации 8%, 1 голос
    1 голос 8%
    8%
Всего голосов: 13

Напомним, ВР должна создать временную следственную комиссию (ВСК), которая будет расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападения на украинских общественных активистов.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Аваков всегда готов к отставке – Шкиряк
Убийство Гандзюк: когда будет создана ВСК и кто войдет в ее состав
Прощание с Екатериной Гандзюк – дата и место
Украинка Мария Хабарова победила на конкурсе Королева Скандинавии
Убийство Гандзюк: у полиции достаточно материала для раскрытия дела
BankID в Украине: что это и как работает
катерина гандзюк
Смерть Гандзюк и более 50 нападений: когда государство начнет защищать украинцев?
Рыбалка под дулами автоматов: смогут ли украинцы ловить азовскую рыбу
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка