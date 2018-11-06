Мэр Херсона Владимир Миколаенко объявил версию Екатерины Гандзюк, кто заказал нападение на нее.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября.

О том, кто заказал Екатерину Гадзюк, говорили сегодня в эфире Свободы слова на ICTV.

В частности, мэр Херсона Владимир Миколайенко, с которым работала и дружила Екатерина, рассказал, как имел с ней разговор в больнице, когда Гандзюк пришла в себя после нападения.

– Мне следует объявить позицию Екатерины. Она не давала мне на это разрешения. Я спросил, кого она считает преступником, она сказала “русня”.

По его словам, Екатерина имела основания это говорить, ведь за полтора года до этого уже осуществлялись нападения на активистов.

– Когда задерживали преступников, один из ребят сказал, что этими людьми недовольны в “ДНР”, “ЛНР”, РФ. Одним из адресов был и адрес Екатерины. Тогда там поставили металлический тамбур – и они не смогли попасть в нее.

Николаенко также добавил, что на второй день она объявила конкретные фамилии людей, которых она подозревает.

– Она объявила Юрию Луценко эти фамилии. Судя по тому, что она говорила мне, они говорили на одном языке: он услышал ее. Катя была довольна встречей с генпрокурором и надеялась на результат.

Кто заказал убийство Екатерины Гандзюк? Местные чиновники 69%, 9 голосов 9 голосов 69% 69%

Местные правоохранители 15%, 2 голоса 2 голоса 15% 15%

Пророссийские силы 8%, 1 голос 1 голос 8% 8%

Спецслужбы РФ для дестабилизации 8%, 1 голос 1 голос 8% 8% Всего голосов: 13 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, ВР должна создать временную следственную комиссию (ВСК), которая будет расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападения на украинских общественных активистов.