Мер Херсона Володимир Миколаєнко оголосив версію Катерини Гандзюк, хто замовив напад на неї.

Катерина Гандзюк померла у лікарні 4 листопада.

Про те, хто замовив Катерину Гадзюк, говорили сьогодні в ефірі Свободи слова на ICTV.

Зокрема, мер Херсона Володимир Миколайенко, з яким працювала і дружила Катерина, розповів, як мав з нею розмову у лікарні, коли Гандзюк прийшла до тями після нападу.

– Мені слід оголосити позицію Катерини. Вона не давала мені на це дозволу. Я спитав, кого вона вважає злочинцем, вона сказала “русня”.

За його словами, Катерина мала підстави це казати, адже за півтора роки до цього вже здійснювалися напади на активістів.

– Коли затримували злочинців, один із хлопців сказав, що цими людьми незадоволені в “ДНР”, “ЛНР”, РФ. Однією з адрес була і адреса Катерини. Тоді там поставили металевий тамбур – і вони не змогли потрапити до неї.

Миколаєнко також додав, що на другий день вона оголосила конкретні прізвища людей, яких вона підозрює.

– Вона оголосила Юрію Луценку ці прізвища. Судячи з того, що вона говорила мені, вони говорили однією мовою: він почув її. Катя була задоволена зустріччю з генпрокурором і сподівалася на результат.

Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк? Місцеві держслужбовці 69%, 9 votes 9 votes 69% 69%

Місцеві правоохоронці 15%, 2 votes 2 votes 15% 15%

Проросійські сили 8%, 1 vote 1 vote 8% 8%

Спецслужби РФ для дестабілізації 8%, 1 vote 1 vote 8% 8% Всього голосів: 13 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, ВР має створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка розслідуватиме вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та напади на українських громадських активістів.