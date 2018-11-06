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Хто замовив Гандзюк: мер Херсона оголосив версію Катерини

Мер Херсона Володимир Миколаєнко оголосив версію Катерини Гандзюк, хто замовив напад на неї.

Катерина Гандзюк померла у лікарні 4 листопада.

Про те, хто замовив Катерину Гадзюк, говорили сьогодні в ефірі Свободи слова на ICTV.

Зокрема, мер Херсона Володимир Миколайенко, з яким працювала і дружила Катерина, розповів, як мав з нею розмову у лікарні, коли Гандзюк прийшла до тями після нападу.

– Мені слід оголосити позицію Катерини. Вона не давала мені на це дозволу. Я спитав, кого вона вважає злочинцем, вона сказала “русня”.

За його словами, Катерина мала підстави це казати, адже за півтора роки до цього вже здійснювалися напади на активістів.

– Коли затримували злочинців, один із хлопців сказав, що цими людьми незадоволені в “ДНР”, “ЛНР”, РФ. Однією з адрес була і адреса Катерини. Тоді там поставили металевий тамбур – і вони не змогли потрапити до неї.

Миколаєнко також додав, що на другий день вона оголосила конкретні прізвища людей, яких вона підозрює.

– Вона оголосила Юрію Луценку ці прізвища. Судячи з того, що вона говорила мені, вони говорили однією мовою: він почув її. Катя була задоволена зустріччю з генпрокурором і сподівалася на результат.

Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк?

  • Місцеві держслужбовці 69%, 9 votes
    9 votes 69%
    69%
  • Місцеві правоохоронці 15%, 2 votes
    2 votes 15%
    15%
  • Проросійські сили 8%, 1 vote
    1 vote 8%
    8%
  • Спецслужби РФ для дестабілізації 8%, 1 vote
    1 vote 8%
    8%
Всього голосів: 13

Нагадаємо, ВР має створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка розслідуватиме вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та напади на українських громадських активістів.

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