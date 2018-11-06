Мер Херсона Володимир Миколаєнко оголосив версію Катерини Гандзюк, хто замовив напад на неї.
Катерина Гандзюк померла у лікарні 4 листопада.
Про те, хто замовив Катерину Гадзюк, говорили сьогодні в ефірі Свободи слова на ICTV.
Зокрема, мер Херсона Володимир Миколайенко, з яким працювала і дружила Катерина, розповів, як мав з нею розмову у лікарні, коли Гандзюк прийшла до тями після нападу.
– Мені слід оголосити позицію Катерини. Вона не давала мені на це дозволу. Я спитав, кого вона вважає злочинцем, вона сказала “русня”.
За його словами, Катерина мала підстави це казати, адже за півтора роки до цього вже здійснювалися напади на активістів.
– Коли затримували злочинців, один із хлопців сказав, що цими людьми незадоволені в “ДНР”, “ЛНР”, РФ. Однією з адрес була і адреса Катерини. Тоді там поставили металевий тамбур – і вони не змогли потрапити до неї.
Миколаєнко також додав, що на другий день вона оголосила конкретні прізвища людей, яких вона підозрює.
– Вона оголосила Юрію Луценку ці прізвища. Судячи з того, що вона говорила мені, вони говорили однією мовою: він почув її. Катя була задоволена зустріччю з генпрокурором і сподівалася на результат.
Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк?
- Місцеві держслужбовці 69%, 9 votes9 votes 69%69%
- Місцеві правоохоронці 15%, 2 votes2 votes 15%15%
- Проросійські сили 8%, 1 vote1 vote 8%8%
- Спецслужби РФ для дестабілізації 8%, 1 vote1 vote 8%8%
Нагадаємо, ВР має створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка розслідуватиме вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та напади на українських громадських активістів.