Верховная Рада должна создать временную следственную комиссию (ВСК), которая будет расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападения на украинских общественных активистов. Для чего Украине нужен этот инструмент – читайте в материале Фактов ICTV.

Ряд депутатов обещали 6 ноября блокировать трибуну ВР, если вопрос создания ВСК не будет поднят первым.

В частности, народный депутат Мустафа Найем в эфире программы Свобода слова отметил, что нападения на активистов – это стопроцентно системная история.

По его словам, системность также заключается и в том, как власть относится к активистам.

Так, СБУ не сообщает результаты расследования нападения на Екатерину Гандзюк из-за тайны следствия.

– Прошло 100 дней, мы должны узнать, что происходит: проводились следственные действия, или допрашивались люди.

По словам народного депутата, следственная комиссия позволяет вызвать этих людей, публично спрашивать у них, что происходит, готовить отчеты, которые покажут реальное состояние дела.

Именно поэтому ВСК должна быть сделана.

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Председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Светлана Матвиенко призвала сделать ВСК очень ответственно и привлечь туда только порядочных адекватных людей.

Она также отметила, что общественный сектор против того, чтобы в состав ВСК входил Антон Геращенко.

По словам Светланы, общественность постоянно вела параллельное следствие по убийству Екатерины Гандзюк и поэтому знает, кто может быть заказчиком убийства.

– Мы знаем, кто. Мы будем выдавать эти детали постепенно, если правоохранительная система не будет работать, как надо. Не выйдет из исполнителей сделать заказчиков, – заявила Светлана Матвиенко.

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Местные чиновники

Местные правоохранители

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В свою очередь, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отметил, что все заинтересованы в том, чтобы вокруг дела об убийстве Екатерины Гандзюк прекратились манипуляция и была создана ВСК.

– Если там замешаны правоохранители, пусть отвечают и идут на пожизненной срок. Я говорил, что важно создать (ВСК. – Ред.). Она может и будет работать эффективно.

По его словам, депутаты, которые войдут в состав, будут иметь доступ к закрытой информации, которое имеет следствие. Тогда будет, что сказать людям – дело движется или нет.

Напомним, Нацполиция заявила, что может раскрыть убийство активистки Екатерины Гандзюк.

Фото: УНИАН