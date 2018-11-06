6 ноября Киев отмечает 75-ю годовщину освобождения от нацистов, которая вошла в историю под названием Киевская наступательная операция.

Операция по освобождению Киева продолжалась более трех месяцев. Сам штурм начался 3 ноября 1943 года, а на утро 6 ноября город был освобожден от гитлеровцев. В этот же день освободили Жуляны, Борщаговку, Боярку, Бучу, Гостомель и другие прилегающие населенные пункты.

7 ноября нацистов выбили из Фастова, а 13 числа был освобожден Житомир. И на этом Киевская наступательная операция завершилась.

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Факты ICTV подобрали 10 интересных фактов об освобождении Киева от нацистов.

1. Киевская наступательная операция продолжалась с 3 до 13 ноября 1943 года и была составной частью Битвы за Днепр.

2. На начало операции советские войска имели численное превосходство над противником – 50 дивизий, до 7 тыс. орудий и минометов, 675 танков и около 700 самолетов против 33-х вражеских дивизий, почти 400 танков и 665 самолетов.

3. Точное количество погибших при форсировании Днепра и освобождении Киева до сих пор неизвестно, но потери наших войск были намного больше. По данным советской статистики, погибли 417 тыс. солдат и офицеров. Историки называют почти вдвое большую цифру – 800 тыс. погибших, с учетом мирного населения, которое было мобилизовано через полевые военкоматы с только что освобожденных территорий и практически невооруженное и необмундированное (так называемая черная пехота). Гитлеровская Германия потеряла убитыми и ранеными 124 тыс. солдат и офицеров.

Крещатик, уничтоженный немецкими оккупантами. Фото: istpravda.com.ua

4. Сама битва за Днепр продолжалась с августа по декабрь 1943 года, став одной из самых масштабных операций мировой истории. Если же считать ее одной операцией, то по количеству жертв она превысит битву под Сталинградом.

5. В боях было задействовано около 4 млн человек с обеих сторон, а линия фронта составляла 1400 км.

6. По разным данным, общие потери – убитые, раненые и пленные – составляют от 1 до 2,7 млн человек.

Переправа советских войск через Днепр в 1943-м. Фото: istpravda.com.ua

7. В рамках Битвы за Днепр против 5 советских фронтов, в составе которых было 2,6 млн солдат и офицеров, 51,2 тыс. орудий и минометов, 2,4 тыс. танков и самоходных артустановок и 2850 боевых самолетов немецкое командование выставило 2-ю армию из группы армий Центр и всю группу армий Юг, которые насчитывали 1,24 млн солдат и офицеров, 12,6 тыс. орудий и минометов, около 2100 танков и штурмовых орудий и 2000 боевых самолетов.

Так выглядел нынешний Майдан Независимости в 1943 году. Фото: istpravda.com.ua

К слову, для улучшения имиджа Киев составил три туристических маршрута.

Фото: istpravda.com.ua