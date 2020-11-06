У 2020 році 6 листопада Київ відзначає 77-ту річницю визволення від нацистів. Вважається, що битва за столицю тривала 10 днів, хоча штурм розпочався 3 листопада 1943 року, а на ранок 6 листопада місто було звільнено від німецьких загарбників.

В цей же день звільнили Жуляни, Борщагівку, Боярку, Бучу, Гостомель та інші прилеглі населені пункти.

7 листопада нацистів вибили з Фастова, а 13 числа був визволений Житомир. І на цьому Київська наступальна операція завершилася.



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Факти ICTV зібрали 7 цікавих фактів про визволення Києва від нацистів.

Київська наступальна операція тривала з 3 до 13 листопада 1943 року і була складовою частиною Битви за Дніпро.

У радянських військ була чисельна перевага над противником:

50 дивізій;

близько 7 тис. знарядь і мінометів;

675 танків;

близько 700 літаків.

У ворога нараховувалося 33 дивізії, майже 400 танків і 665 літаків.

Точна кількість загиблих під час форсування Дніпра і звільнення Києва і досі не відома, але втрати наших військ були набагато більшими. За даними радянської статистики, загинуло 417 тис. солдатів та офіцерів.

Історики називають майже вдвічі більшу цифру – 800 тис. загиблих з урахуванням мирного населення, яке було мобілізоване через польові військкомати зі щойно звільнених територій і практично неозброєне та необмундироване (так звана чорна піхота). Гітлерівська Німеччина втратила вбитими і пораненими 124 тис. солдатів та офіцерів.

За тривалістю битва за Дніпро стала однією з наймасштабніших операцій у світовій історії. Вона тривала з серпня до грудня 1943 року. Якщо всі її події вважати однією операцією, то за кількістю жертв вона може перевершити битву під Сталінградом.

У боях було задіяно близько 4 млн осіб з обох боків, а лінія фронту становила 1,4 тис. км. За різними данними, загальні втрати – вбиті, поранені і полонені – складають від 1 до 2,7 млн осіб.

У Битві за Дніпро проти п’яти радянських фронтів, у складі яких було 2,6 млн солдатів та офіцерів, 51,2 тис. гармат та мінометів, 2,4 тис. танків і самохідних артустановок, 2 850 бойових літаків, німецьке командування виставило другу армію з групи армій Центр та всю групу армій Південь.

Вони налічували 1,24 млн солдатів та офіцерів, 12,6 тис. гармат та мінометів, близько 2,1 тис. танків і штурмових гармат та 2 тис. бойових літаків.

Загалом більшість областей сучасної України перебували під німецькою окупацією від двох до трьох років. Тому трагедія Другої світової війни не оминула жодної української родини.

Вважається, що втрати України в роки нацистської окупації становили 5,2 млн людей. Усі головні факти про звільнення України від нацистських загарбників ви можете прочитати в нашому матеріалі.