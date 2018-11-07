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Инфляция в Украине в 2019 году снизится до 7,5% – прогноз Reuters

В 2019 году инфляция в Украине может снизиться с 10%, ожидаемых в конце 2018 года, до 7,5%.

Снижение инфляции в Украине, по прогнозам 15 аналитиков, произойдет благодаря жесткой монетарной политике, что соответствует требованиям МВФ, пишет Reuters.

Результаты ежемесячного опроса экспертов свидетельствуют о том, что этот показатель замедлится впервые с 2013 года.

Читайте: В Украине 1 ноября дорожает телефонная связь: для кого и на сколько

Напомним, в 2019 году МВФ ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%

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