У 2019 році інфляція в Україні може знизитися з 10%, очікуваних наприкінці 2018 року, до 7,5%.
Зниження інфляції в Україні, за прогнозами 15 аналітиків, відбудеться завдяки жорсткій монетарній політиці, що відповідає вимогам МВФ, пише Reuters.
Результати щомісячного опитування експертів свідчать про те, що цей показник сповільниться вперше з 2013 року.
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Нагадаємо, у 2019 році МВФ очікує, що середньорічна інфляція в Україні буде на рівні 8%,
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