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Мне очень стыдно. Студентка извинилась перед Варченко за секс-скандал

Студентка КПИ Наталия Бурейко извинилась перед чиновником МВД Александром Варченко и его женой за обвинения в домагательствах.

Об этом написала Бурейко на своей странице в Facebook.

– Я стала жертвой циничной провокации против Александра и его супруги. Я допускаю, что аккаунт был создан хакерами из России для дискредитации чиновников Национальной полиции и Государственного бюро расследований, – написала она.

Бурейко сказала, что ей очень стыдно и что она стала жертвой мошенников и приняла участие в “грязной информационной кампании”.

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Студентка заявила, что не будет больше давать никаких комментариев.

К слову, по заявлению Бурейко об угрозах со стороны заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко открыто уголовное производство, пишет УНИАН.

Напомним, Бурейко сделала пост, в котором показала скрины общения в приложении для знакомств с человеком, который писал ей угрозы от имени Александра Варченко. Девушка публиковала скриншоты переписки с угрозами, что ее убьют, и фотографии подарков, которые ей шлют на личный адрес, хотя ни телефоны, ни адреса свои и родных она не сообщала злоумышленнику.

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