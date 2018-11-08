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Угрозы и странные подарки: Александр Варченко попал в скандал со студенткой

Чиновник МВД Александр Варченко попал в громкий скандал со студенткой КПИ Натальей Буренко из-за приложения для знакомств Tinder.

Александр Варченко работает заместителем начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции.

Так, студентка КПИ Наталья Буренко сделала пост, в котором показала скрины общения в приложении для знакомств с человеком, который писал от имени Александра Варченка.

Пока неясно, был ли это на самом деле чиновник или кто-то пытается подставить его, или же – напугать девушку, используя имя Александра Варченко.

Испуганная девушка прилагает скрины с угрозами, что ее убьют, и фотографии подарков, которые ей шлют на личный адрес, хотя ни телефоны, ни адреса свои и родных она не сообщала злоумышленнику.

Сегодня Наталья написала заявление в прокуратуру.

Пожалуйста, не проходите мимо…Я не планировала писать об этом публично, но посоветовавшись с близкими, вынуждена…

Опубліковано Натал'єю Бурейко Середа, 7 листопад 2018 р.

Сам Александр Варченко уже отреагировал на обвинения и утверждает, что его специально подставляют.

Он также предполагает, что информационная атака может идти из-за того, что его гражданская жена Ольга Варченко работает первым заместителем главы ГБР.

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7 ноября я и моя семья подверглась чудовищной информационной атаке. Прокомментирую ключевые моменты. Я, Александр…

Опубліковано Александром Варченком Середа, 7 листопад 2018 р.

В защиту Александра Варченко выступил и Антон Геращенко. Он уверен, что и Наталья, и Александр – жертвы провокации.

Фейк обыкновенный…Несколько часов назад по социальным сетям стала распространяться информация о том, что…

Опубліковано Антоном Геращенком Середа, 7 листопад 2018 р.

Напомним, скандал с ГРУшниками Путина изобразили в одной карикатуре.

 

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