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Мені дуже соромно. Студентка вибачилася перед Варченком за секс-скандал

Студентка КПІ Наталія Бурейко вибачилася перед чиновником МВС Олександром Варченком і його дружиною за звинувачення в домаганнях.

Про це написала Бурейко на своїй сторінці в Facebook.

– Я стала жертвою цинічної провокації проти Олександра і його дружини. Я допускаю, що аккаунт був створений хакерами з Росії для дискредитації чиновників Національної поліції і Державного бюро розслідувань, – написала вона.

Бурейко сказала, що їй дуже соромно і що вона стала жертвою шахраїв і взяла участь у “брудній інформаційній кампанії”.

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Студентка заявила, що не буде більше давати ніяких коментарів.

До речі, за заявою Бурейко про погрози з боку заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка відкрито кримінальне провадження, пише УНІАН.

Нагадаємо, Бурейко зробила пост, в якому показала скріни спілкування в додатку для знайомств з людиною, яка писала їй погрози від імені Олександра Варченка. Дівчина публікувала скріншоти листування з погрозами, що її вб’ють, і фотографії подарунків, які їй шлють на особисту адресу, хоча ні телефони, ні адреси свої і рідних вона не повідомляла зловмиснику.

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