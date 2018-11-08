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Мир все больше поддерживает томос для Украины – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что мир все больше поддерживает решение о предоставлении томоса украинской церкви.

порошенко

Об этом сообщила пресс-служба президента после его рабочего визита в Финляндию.

Предстоятель Финской православной церкви митрополит Лев полностью поддержал процесс создания автокефальной церкви в Украине.

Читайте: Автокефалия Киева: Синод УПЦ изменил форму титула Филарета

По словам Порошенко, процесс создания независимой от Москвы церкви должен сейчас распространяться, и он имеет все большее одобрение во всем мире.

Напомним, Евстратий Зоря рассказал, когда Украина получит томос, что для этого нужно и как дальше будет существовать УПЦ МП.

Фото: president.gov.ua.

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