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Світ все більше підтримує томос для України – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що світ все більше підтримує рішення про надання томосу українській церкві.

Про це повідомила прес-служба президента після його робочого візиту до Фінляндії.

Предстоятель Фінської православної церкви митрополит Лев повністю підтримав процес створення автокефальної церкви в Україні.

Читайте: Автокефалія Києва: Синод УПЦ змінив форму титулу Філарета

За словами Порошенка, процес створення незалежної від Москви церкви повинен зараз поширюватися, і він має все більше схвалення у всьому світі.

Нагадаємо, Євстратій Зоря розказав, коли Україна отримає томос, що для цього потрібно та як далі існуватиме УПЦ МП.

Фото: president.gov.ua.

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