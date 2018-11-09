Земельный участок на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, на котором планируется строительство музея, арестован до завершения следственного эксперимента.
Такое решение принял Печерский райсуд Киева 6 ноября, сообщают Украинские новости.
По ходатайству Генпрокуратуры суд наложил арест на земельные участки площадью 0,5353 га, которые предоставлены Национальному мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.
Запрещены также любые действия, которые могу уничтожить доказательства расстрела евромайдановцев 18-20 февраля 2014 года.
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Напомним, 7 ноября на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве начали демонтаж памятника Небесной сотни – для проведения следственных экспериментов.
Фото: РБК-Україна
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