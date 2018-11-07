На аллее Героев Небесной Сотни в Киеве начали демонтаж памятника Небесной сотни – для проведения следственных экспериментов.

В центре Киева специальные службы демонтируют временный мемориал Небесной сотни, передает РБК-Украина.

Это необходимо для проведения следственного эксперимента, в ходе которого предстоит установить – откуда расстреливали евромайдановцев в феврале 2014 года на Институтской.

Когда следствие закончится, планируют начать работы по строительству мемориала Героев Небесной Сотни.



Мемориал Героев Небесной сотни в Киеве демонтируют / 2 фотографии

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Напомним, со стороны Майдана на всей Аллее Героев Небесной сотни будет располагаться мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. На каждой из вертикальных плит будут написаны имена погибших.

Фото: РБК-Україна