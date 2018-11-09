На земельну ділянку на алеї Героїв Небесної сотні у Києві, на якій планується будівництво музею, накладено арешт до завершення слідчого експерименту.

Таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва 6 листопада, повідомляють Українські новини.

За клопотанням Генпрокуратури суд наклав арешт на земельні ділянки площею 0,5353 га, що надані Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Заборонено також будь-які дії, які можуть знищити докази розстрілу євромайданівців 18-20 лютого 2014 року.

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Нагадаємо, 7 листопада на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві почали демонтаж пам’ятника Небесної сотні – для проведення слідчих експериментів.

Фото: РБК-Україна