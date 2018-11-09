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Насколько хорошо вы знаете украинскую литературу? ТЕСТ

9 ноября в Украине традиционно отмечают День украинской письменности и языка. Факты ICTV подготовили тест на знание литературы.

День украинской письменности и языка отмечают 9 ноября.

Праздник установлен еще в 1997 году Указом №1241/97 президента Украины Леонида Кучмы в день памяти Преподобного Нестора-Летописца.

Читайте: 10 украинских слов, которые обогатят вашу речь

Факты ICTV подготовили тест, результаты которого покажут, насколько хорошо вы знаете украинскую литературу.

Напомним Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо Вы знаете украинские слова, которые вышли из употребления.

Фото: Demerzel21/Dreamstime.com

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