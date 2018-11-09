9 листопада в Україні традиційно відзначають День української писемності та мови. Факти ICTV підготували тест на знання літератури.
День української писемності та мови відзначають 9 листопада.
Свято встановлено ще у 1997 році Указом №1241/97 президента України Леоніда Кучми в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця.
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Факти ICTV підготували тест, результати якого покажуть, наскільки добре ви знаєте українську літературу.
Нагадаємо, Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, як добре Ви знаєте українські слова, які вийшли з ужитку.
Фото: Demerzel21/Dreamstime.com
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