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Наскільки добре ви знаєте українську літературу? ТЕСТ

9 листопада в Україні традиційно відзначають День української писемності та мови. Факти ICTV підготували тест на знання літератури.

День української писемності та мови відзначають 9 листопада.

Свято встановлено ще у 1997 році Указом  №1241/97  президента України Леоніда Кучми в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця.

Читайте: 10 українських слів, які збагатять вашу мову

Факти ICTV підготували тест, результати якого покажуть, наскільки добре ви знаєте українську літературу.

Нагадаємо, Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, як добре Ви знаєте українські слова, які вийшли з ужитку.

Фото: Demerzel21/Dreamstime.com

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