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Когда стартует демонтаж основных конструкций Шулявского моста: дата

Демонтаж основных конструкций Шулявского путепровода планируют начать в январе 2019 года.

– Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 года, – отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов, передает пресс-служба КГГА. 

Читайте: Шулявский мост закрыт на полтора года: как объехать (КАРТА)

Завершить работы по реконструкции хотят в 2019 году.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на углу улиц Вадима Гетьмана и Выборгской возле Шулявского путепровода провалился асфальт.

Фото: УНИАН.

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