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Коли стартує демонтаж основних конструкцій Шулявського моста: дата

Демонтаж основних конструкцій Шулявського шляхопроводу планують розпочати у січні 2019 року.

– Плануємо розпочати роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу з січня 2019 року, –  зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, передає прес-служба КМДА.

Читайте: Шулявський міст закрили на півтора роки: як об’їхати (КАРТА)

Завершити роботи по реконструкції хочуть у 2019 році.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на розі вулиць Вадима Гетьмана і Виборзької біля Шулявського шляхопроводу провалився асфальт.

Фото: УНІАН.

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