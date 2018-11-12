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Факти / Україна / 1 голос за 18 секунд: "виборчкоми" в ОРДЛО спіймали на брехні/

1 голос за 18 секунд: “избиркомы” в ОРДЛО поймали на лжи

СБУ разоблачила боевиков “ДНР” в подтасовке результатов “выборов”.

Цифры с “выборов”, которые озвучили боевики “ДНР”, не поддаются логике, заявил глава СБУ Василий Грицак, пишет УНИАН.

Боевики отчитываются об 1,6 млн человек, пришедших на 408 избирательных участков (явка якобы более 80%). Если верить такой статистике, то на каждом из участков приняло участие почти 4 тыс. человек. Если разделить это количество избирателей на 12 часов, то каждый час на участках в “ДНР” должны были голосовать 326 жителей.

– То есть за 18 (!) секунд избиратель фейкового действа успевал отдать свой голос.

Читайте: Не имеют никаких правовых последствий: ЦИК Украины о “выборах” на Донбассе

В спецслужбе подчеркивают, что “избиркомы” боевиков начались изменять заранее прописанную статистику после того, как СБ опубликовала имена “победителей”.

Напомним, в ОБСЕ объяснили, почему они не признают “выборы” на Донбассе действительными.

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