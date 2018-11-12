В ОБСЄ заявили, що так звані “вибори” на Донбасі не можуть визнаватися дійсними, оскільки Україна не давала на них згоду.

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі заявив, що “вибори”, проведені на окупованих територіях Донбасу, визнаються недійсними, адже проводилися без згоди України, передає прес-служба відомства.

За його словами, в ОБСЄ підтримують територіальну цілісність України.

– Лідери сепаратистів, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, проігнорували багато закликів від міжнародної спільноти, аби на вихідних ці “вибори” були скасовані. Проведення будь-яких виборів без згоди України є явним порушенням суверенітету країни, – сказав Церетелі.

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Він додав, що подібні “вибори” автоматично визнаються недійсними, оскільки не було зафіксовано відведення важкого озброєння та припинення вогню.

До слова, через проведення псевдовиборів на Донбасі в Конституцію України можуть внести зміни.