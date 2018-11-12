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Факти / Україна / 1 голос за 18 секунд: "виборчкоми" в ОРДЛО спіймали на брехні/

1 голос за 18 секунд: “виборчкоми” в ОРДЛО спіймали на брехні

СБУ викрила бойовиків “ДНР” у підтасовці результатів “виборів”.

Цифри з “виборів”, які озвучили бойовики “ДНР”, не піддаються логіці, заявив голова СБУ Василь Грицак, пише УНІАН.

Бойовики звітують про 1,6 млн осіб, які прийшли на 408 виборчих дільниць (явка нібито понад 80%). Якщо вірити такій статистиці, то на кожній з дільниць взяло участь майже 4 тис. осіб. Якщо розділити цю кількість виборців на 12 годин, то щогодини на дільницях у “ДНР” мали голосувати 326 мешканців.

– Тобто за 18 (!) секунд виборець фейкового дійства встигав віддати свій голос.

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У спецслужбі підкреслюють, що “виборчкоми” бойовиків почалися змінювати заздалегідь прописану статистику після того, як СБ опублікувала імена “переможців”.

Нагадаємо, в ОБСЄ пояснили, чому вони не визнають “вибори” на Донбасі дійсними.

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