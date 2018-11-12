В Смеле Черкасской области и в Кривом Роге с сегодняшнего дня закрыты школы и детсады, так как отсутствует отопление.

Об этом сообщают местные издания с ссылкой на сайт горсовета.

В городах могут ввести чрезвычайное положение. В частности, в Смеле Черкасской области так и не начался отопительный сезон из-за долгов перед поставщиками газа. При этом сегодня здесь температура воздуха ночью опуститься до -5 градусов. Тут закрыты 11 школ и 12 детсадов.

В Кривом Роге часть жилых помещений осталась без тепла из-за предприятия, которое их обслуживает, потому что оно городу не подчинено. Сегодня ночью здесь обещают -7 градусов.

В Кривом Роге люди даже вышли на митинг. Под Криворожгазом собралось до 300 горожан, требуют, чтобы в домах наконец появилось тепло. Протестующие построили баррикады из шин, они подожгли покрышки.

ФОТО: 1tv.kr

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Напомним, что официально в Киеве, Львове, Виннице и Броварах Киевской области отопительный сезон стартовал еще 16 октября.