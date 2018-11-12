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Факти / Україна / На вулиці -7, а опалення немає. У Кривому Розі і Смілі закрили школи/

На вулиці -7, а опалення немає. У Кривому Розі і Смілі закрили школи

У Смілі на Черкащині та Кривому Розі від сьогодні закриті школи та дитсадки, бо відсутнє опалення.

Про це повідомляють місцеві видання з посиланням на сайт міськради.

У містах можуть ввести надзвичайний стан. Зокрема, у Смілі на Черкащині так і не почався опалювальний сезон через борги перед постачальниками газу. Тут зачинені 11 шкіл і 12 дитсадків. При цьому сьогодні тут температура повітря вночі опуститися до -5 градусів.

У Кривому Розі частина житлових приміщень залишилася без тепла через підприємство, яке їх обслуговує, бо воно місту не підпорядковане. Сьогодні вночі тут обіцяють 7 градусів морозу.

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У Кривому Розі люди навіть вийшли на мітинг. Під Криворіжгазом зібралося до 300 городян, вимагають, щоб у будинках нарешті з’явилося тепло. Протестувальники побудували барикади з шин, вони підпалили покришки.

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ФОТО: 1tv.kr

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Нагадаємо, що офіційно у Києві, Львові, Вінниці та Броварах Київської області опалювальний сезон стартував ще 16 жовтня.

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