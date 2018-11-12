Из-за нехватки средств в бюджете и неспособность правительства перераспределить остатки средств на счете Министерства здравоохранения тысячи больных диабетом украинцев могут остаться без инсулина.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

– На конец года тысячи украинцев, которые не могут жить без ежедневной инъекции инсулина, рискуют остаться без жизненно необходимого для них препарата. Причина – в катастрофическом недофинансировании в текущем бюджете потребностей больных сахарным диабетом. Так, если потребность в средствах на 2018 год для обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина составляла 1,4 млрд гривен, то в бюджете правительства предусмотрели на эти цели 720 млн, то есть лишь 52% от потребности, – написала Богомолец.

По ее словам, пытаясь избежать катастрофы, местные бюджеты выделили дополнительно еще 290 млн гривен.

– Но даже с этими средствами потребности больных в инсулине удалось покрыть лишь на 72,8%. Еще 27% больных – а это десятки тысяч украинцев – были брошены на произвол судьбы. Поэтому до конца года нам крайне необходимо было найти для больных сахарным диабетом еще 293 миллиона гривен, иначе мы могли бы получить много смертей. На круглом столе, который состоялся в Комитете ВР по вопросам здравоохранения, мы нашли выход. Для покрытия потребностей больных в инсулине Кабмина предлагается осуществить перераспределение неиспользованных на конец года бюджетных средств, выделенных для Минздрава, – отметила парламентарий.

Она обнародовала расчеты Минфина, согласно которым до конца года в Минздраве без использования останется около 900 млн гривен.

– Лучшее, что мог бы сделать Кабмин – это направить остатки на немедленное спасение жизни наших граждан. Под давлением народных депутатов и общественных организаций Кабмин на своем заседании 7 ноября таки принял решение о перераспределении остаточных средств, но вместо необходимых 293 миллионов выделил на обеспечение больных инсулином только 178 млн. Это означает, что тысячи больных диабетом останутся на конец года без инсулина и их жизнь будет поставлена под угрозу. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, в бюджете на следующий год Кабмин должен предусмотреть достаточно средств для покрытия потребностей граждан в инсулине на 100%. Именно такая рекомендация содержится в резолюции круглого стола, состоявшегося в Комитете ВР по вопросам здравоохранения, – подчеркнула глава комитета.

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Народный депутат подчеркнула, что речь идет не о каком-то небольшом количестве больных – сахарным диабетом сегодня болеют 1,5 украинцев, и каждый год количество больных увеличивается на 5-7%. Так что вопрос полноценного обеспечения больных инсулином, учитывая его масштабность, переходит в разряд вопросов национальной безопасности.

– Недавно мы вместе с общественными организациями добились перераспределения остаточных средств для лечения украинцев за рубежом. Впоследствии убедили правительство перераспределить средства в пользу больных диабетом. Я убеждена, что мы заставим Кабмин пойти на встречу людям и на этот раз и будем добиваться полного покрытия их потребностей в инсулине. Но не лучше сразу предусмотреть в госбюджете необходимые расходы, чтобы не заставлять нас к протестам? – завершила Ольга Богомолец.

К слову, Богомолец заявила, что лечение кариеса в Украине должно стать бесплатным.