Через брак коштів у бюджеті та нездатність уряду перерозподілити залишки грошей на рахунку Міністерства охорони здоров’я тисячі хворих на діабет українців можуть залишитися без інсуліну.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець.

– На кінець року тисячі українців, які не можуть жити без щоденної ін’єкції інсуліну, ризикують залишитися без життєво необхідного для них препарату. Причина – у катастрофічному недофінансуванні у поточному бюджеті потреб хворих на цукровий діабет. Так, якщо потреба в коштах на 2018 рік для забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну складала 1,4 млрд гривень, то у бюджеті урядовці передбачили на ці цілі 720 мільйонів, тобто лише 52% від потреби, – написала Богомолець.

За її словами, намагаючись уникнути катастрофи, місцеві бюджети виділили додатково ще 290 мільйонів гривень.

– Але навіть з цими коштами потреби хворих в інсуліні вдалося покрити лише на 72,8%. Ще 27% хворих – а це десятки тисяч українців – були кинуті напризволяще. Тому до кінця року нам вкрай необхідно було знайти для хворих на цукровий діабет ще 293 мільйони гривень, інакше ми могли б отримати багато смертей. На круглому столі, що відбувся в Комітеті ВР з питань охорони здоров’я, ми знайшли вихід. Для покриття потреб хворих в інсуліні Кабміну пропонується здійснити перерозподіл невикористаних на кінець року бюджетних коштів, виділених для МОЗ, – зазначила парламентар.

Вона оприлюднила розрахунки Мінфіну, згідно яких до кінця року в МОЗ без використання залишиться близько 900 мільйонів гривень.

– Найкраще, що міг би зробити Кабмін – це спрямувати залишки на негайний порятунок життя наших громадян. Під тиском народних депутатів та громадських організацій Кабмін на своєму засіданні 7 листопада таки ухвалив рішення про перерозподіл залишкових коштів, але замість необхідних 293 мільйонів виділив на забезпечення хворих інсуліном лише 178 мільйонів. Це означає, що тисячі хворих на діабет залишаться на кінець року без інсуліну ї їхнє життя буде поставлене під загрозу. Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, в бюджеті на наступний рік Кабмін має передбачити достатньо коштів для покриття потреб громадян в інсуліні на 100%. Саме така рекомендація міститься у резолюції круглого столу, що відбувся у Комітеті ВР з питань охорони здоров’я, – підкреслила голова комітету.

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Народний депутат наголосила, що йдеться не про якусь невелику кількість хворих – на цукровий діабет сьогодні хворіють 1,5 мільйонів українців, і щороку кількість хворих зростає на 5-7%. Отже питання повноцінного забезпечення хворих інсуліном, зважаючи на його масштабність, переходить в розряд питань національної безпеки.

– Нещодавно ми разом з громадськими організаціями добилися перерозподілу залишкових коштів для лікування українців за кордоном. Згодом переконали уряд перерозподілити кошти на користь хворих на діабет. Я переконана, що ми змусимо Кабмін піти на зустріч людям і цього разу та будемо добиватися повного покриття їхніх потреб в інсуліні. Але чи не краще одразу передбачити в держбюджеті необхідні витрати, щоб не змушувати нас до протестів? – завершила Ольга Богомолець.

До слова, Богомолець заявила, що лікування карієсу в Україні має стати безкоштовним.