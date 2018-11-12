Угорщина видаватиме свої паспорти у місті Кішварда. Раніше процес видачі проходив у сусідньому місті Берегово.

Про це розповів голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, передає УНН.

– Нічого не змінилося. Перенесли видачу (паспортів — ред.) в сусіднє угорське місто Кішварда. Люди сіли на електричку, яка йде 7 хвилин. І вони вже у Кішварді й там приймають (угорське громадянство — Ред.), — зазначив він.

Також Москаль відповів на питання, чи становить Угорщина загрозу для територіальної цілісності України.

– Для нашого (регіону — Ред.) — не несе, – заявив голова Закарпаття.

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Нагадаємо, що Факти ICTV знайшли причини виникнення паспортного конфлікту України з Угорщиною і розібралися, чому він до сих пір існує.