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Паспортний скандал на Закарпатті: Угорщина перенесла місце видачі документів

Угорщина видаватиме свої паспорти у місті Кішварда. Раніше процес видачі проходив у сусідньому місті Берегово.

Про це розповів голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, передає УНН.

– Нічого не змінилося. Перенесли видачу (паспортів — ред.) в сусіднє угорське місто Кішварда. Люди сіли на електричку, яка йде 7 хвилин. І вони вже у Кішварді й там приймають (угорське громадянство — Ред.), — зазначив він.

Також Москаль відповів на питання, чи становить Угорщина загрозу для територіальної цілісності України.

– Для нашого (регіону — Ред.) — не несе, – заявив голова Закарпаття.

Читайте: Паспортний скандал: Угорщина викликала українського посла

Нагадаємо, що Факти ICTV знайшли причини виникнення паспортного конфлікту України з Угорщиною і розібралися, чому він до сих пір існує.

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