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Паспортный скандал: Венгрия вызвала украинского посла

Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп сегодня вызвали в МИД Венгрии из-за публикации на сайте Миротворец списка закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

Угорщина

Об этом сообщил журналистам госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр, пишет Hungary Today.

По его словам, вызов посла Украины в венгерский МИД также связан с ситуацией вокруг венгров в Закарпатье и с петицией, появившейся на сайте Верховной Рады, с призывом депортировать всех граждан Украины, которые имеют также гражданство Венгрии.

Перед этим сайт Миротворец опубликовал список из 313 жителей Закарпатья, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления, при этом имеют венгерские паспорта.

Читайте: Паспорта и двойное гражданство. Для чего Венгрии Закарпатье

Напомним, 4 октября правительство Венгрии решило выслать консула Украины в ответ на объявление консула Венгрии в Берегово персоной нон грата.

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