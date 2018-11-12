PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика / Псевдовыборы на Донбассе: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию/

Псевдовыборы на Донбассе: Порошенко анонсировал изменения в Конституцию

Ситуация с проведением “выборов” на Донбассе и признанием их Россией требует от Киева внести изменения в Конституцию.

Конституцию Украины необходимо изменить в положениях, которые касаются децентрализации. С таким предложением выступил Петр Порошенко. При этом Президент Украины заявил, что изменения на счет особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях нужно оставить в Раде, пишет УНИАН.

Такое предложение, по словам Порошенко, он сделал в связи с проведением псевдовыборов на Донбассе и признанием их Россией.

Порошенко также назвал сроки, за которые нардепы смогут внести необходимые изменения:

Читайте: Старые долги не отпускают: Порошенко объяснил, зачем Украине кредит МВФ

– Не успеваем это сделать с 1 января 2019 года, поскольку это требует двух сессий, сделаем с 1 января 2020-го или 2021-го, – заявил Порошенко.

Напомним, 3 сентября Порошенко зарегистрировал в Раде законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Старые долги не отпускают: Порошенко объяснил, зачем Украине кредит МВФ
Порошенко поставил главное требование к бюджету 2019
Порошенко встретился с Трампом в Париже
“Выборы” в ОРДЛО Порошенко сделал заявление в Париже
Не отдавайте голос за марионеток! Обращение Порошенко к украинцам на Донбассе
Петро Порошенко
Санкции против РФ. Порошенко призвал последовать примеру США
Мир все больше поддерживает томос для Украины – Порошенко
Туск приедет в Украину. Порошенко назвал дату
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка