Ситуация с проведением “выборов” на Донбассе и признанием их Россией требует от Киева внести изменения в Конституцию.

Конституцию Украины необходимо изменить в положениях, которые касаются децентрализации. С таким предложением выступил Петр Порошенко. При этом Президент Украины заявил, что изменения на счет особого порядка местного самоуправления на оккупированных территориях нужно оставить в Раде, пишет УНИАН.

Такое предложение, по словам Порошенко, он сделал в связи с проведением псевдовыборов на Донбассе и признанием их Россией.

Порошенко также назвал сроки, за которые нардепы смогут внести необходимые изменения:

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– Не успеваем это сделать с 1 января 2019 года, поскольку это требует двух сессий, сделаем с 1 января 2020-го или 2021-го, – заявил Порошенко.

Напомним, 3 сентября Порошенко зарегистрировал в Раде законопроект о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО.